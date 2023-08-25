Воррен: Дюбуа має командувати у поєдинку з Усиком

Володар поясу WBA World у надважкій вазі Даніель Дюбуа (19-1, 18 КО) повинний командувати у бою проти чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика (20-0, 13 КО).

Про це розповів промоутер Френк Воррен.

"Даніель має діяти краще, ніж Чісора та Джошуа. Він має командувати у бою. Дотримуватись джеба та шукати час для силових ударів. Потрібно розслабитися та зламати свого суперника. Думаю, що він може це зробити.

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Я точно бачу, як треба діяти проти Усика. Джошуа цього не робив. Коли ви бачите більшого хлопця, то очікуєте, що він у бою з таким бійцем, як Олександр, буде нав’язливішим. Джошуа чомусь так не діяв. Ось що має робити Дюбуа", - сказав Воррен.