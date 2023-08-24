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Вайлдер назвав точний результат бою Усик - Дюбуа

Деонтей Вайлдер прокоментував бій Усик - Дюбуа
Сьогодні 15:55 499 0
Вайлдер назвав точний результат бою Усик - Дюбуа
Фото - gettyimages
#Олександр Усик, #Деонтей Вайлдер, #Даніель Дюбуа

Джерело - isport.ua.

Чемпіон світу у надважкій вазі за версіями WBA, WBO та IBF  Олександра Усика  (20-0, 13 КО) зможе достроково перемогти володар титулу WBA Regular Даніеля Дюбуа (19-1, 18 КО).

Про це розповів колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Деонтей Вайлдер.

"Я думаю, що Усик переможе нокаутом. Мені здається, що це буде нокаут у восьмому раунді.

Я не вважаю, що Дюбуа повністю відновився після травми. Але ми не вигадуємо жодних виправдань. Більше ніяких відмазок. Ніхто не повинен виправдовуватися. Ми просто бажаємо йому всього найкращого в суботу, коли він спробує завоювати титули", - сказав Вайлдер.

Бій Усика та Дюбуа відбудеться 26 серпня у Вроцлаві.

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