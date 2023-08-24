Вайлдер назвав точний результат бою Усик - Дюбуа

Чемпіон світу у надважкій вазі за версіями WBA, WBO та IBF Олександра Усика (20-0, 13 КО) зможе достроково перемогти володар титулу WBA Regular Даніеля Дюбуа (19-1, 18 КО).

Про це розповів колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Деонтей Вайлдер.

"Я думаю, що Усик переможе нокаутом. Мені здається, що це буде нокаут у восьмому раунді.

Я не вважаю, що Дюбуа повністю відновився після травми. Але ми не вигадуємо жодних виправдань. Більше ніяких відмазок. Ніхто не повинен виправдовуватися. Ми просто бажаємо йому всього найкращого в суботу, коли він спробує завоювати титули", - сказав Вайлдер.