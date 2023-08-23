Усик: Я готуюся до кожного суперника на 117%

Українець прокоментував майбутній бій з Дюбуа

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу у надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO та IBF Олександр Усик (20-0, 13 КО) поважає свого наступного суперника - Даніеля Дюбуа (19-1, 18 КО).

Про це він розповів напередодні бою.

"Я ставлюся до кожного суперника однаково. Надзвичайно серйозно. Даніель - молодий хлопець. Він знає, як бити, як завдавати потужних ударів. Я готуюся до кожного суперника на 117%", - сказав Усик.

Нагадаємо, Баффер працюватиме на бою Усик - Дюбуа.

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