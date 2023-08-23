Головне
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: тріумф Тамбері, перемога Кіп'єгон та три медалі США
Вчора 23:23 1769
Чорноморець дотиснув Лівий берег: результати матчів Кубка України
Сьогодні 15:54 206
Динамо може підписати французького захисника
Сьогодні 12:23 367
Бланко не зіграє проти Спартака через травму
Сьогодні 12:09 218
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад змагань та виступу українців 23 серпня
Сьогодні 07:18 2227
Ракув з Кочергіним поступився Копенгагену: результати матчів Ліги чемпіонів
Вчора 23:57 797 1
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати
Вчора 23:07 22965
Ястремська здобула перемогу на старті кваліфікації до US Open
Вчора 22:52 671
Проценко та Дорощук посіли 11 та 13 місця у фіналі чемпіонату світу
Вчора 22:13 892
Гармаш, Хачеріді та ще кілька українських гравців розпочали тренерські курси
Вчора 18:39 931 1
Прямі трансляції

Баффер працюватиме на бою Усик - Дюбуа

Американець оголосив про свою роботу на бою Усик - Дюбуа
Сьогодні 13:52 241 0
Баффер працюватиме на бою Усик - Дюбуа
#Олександр Усик, #Даніель Дюбуа

Джерело - Чемпіон.

Американський ринг-анонсер Майкл Баффер буде працювати на поєдинку між чемпіоном WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (20-0, 13 КО) і Даніелем Дюбуа (19-1, 18 КО).

Про це розповів сам ринг-анонсер у Twitter.

"На борту літака і збираюсь вилетіти з Лос-Анджелеса у Вроцлав на суботній бій за звання чемпіона у надважкій вазі Усик - Дюбуа", - написав Баффер.

Бій Усика та Дюбуа відбудеться 26 серпня у Вроцлаві.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Динамо - Бешикташ - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги конференцій Динамо - Бешикташ - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги конференцій 1768
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: тріумф Тамбері, перемога Кіп'єгон та три медалі США Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: тріумф Тамбері, перемога Кіп'єгон та три медалі США 1769
Непомнящий: Якщо прапор нейтральний, це не означає, що спортсмен більше не представляє росію Непомнящий: Якщо прапор нейтральний, це не означає, що спортсмен більше не представляє росію 1395
Дніпро-1 визначився із кандидатурою головного тренера команди Дніпро-1 визначився із кандидатурою головного тренера команди 1431
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад змагань та виступу українців 23 серпня Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад змагань та виступу українців 23 серпня 2227
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати 22965
Рекомендуємо
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 39462 1
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 32662 3
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 15780
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 77324
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 79475
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 25087