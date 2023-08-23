Американець оголосив про свою роботу на бою Усик - Дюбуа

Джерело - Чемпіон.

Американський ринг-анонсер Майкл Баффер буде працювати на поєдинку між чемпіоном WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (20-0, 13 КО) і Даніелем Дюбуа (19-1, 18 КО).

Про це розповів сам ринг-анонсер у Twitter.

"На борту літака і збираюсь вилетіти з Лос-Анджелеса у Вроцлав на суботній бій за звання чемпіона у надважкій вазі Усик - Дюбуа", - написав Баффер.

Бій Усика та Дюбуа відбудеться 26 серпня у Вроцлаві.

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