Джошуа: Дуже поважаю Усика, але буде приємно побачити перемогу Дюбуа

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) може поступитися претенденту Даніелю Дюбуа (19-1, 18 КО).

Про це заявив колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа.

"Я дуже поважаю Усика, мені він дуже подобається. Я знаю, як важко працює цей хлопець. Його успіх прийшов не через удачу, він прийшов завдяки наполегливій праці. Але буде приємно побачити перемогу Дюбуа. Заради його батька. Я думаю, що для них це мрія.

Ви знаєте, що я маю на увазі, і все, через що він пройшов. Це буде як момент Френка Бруно, якщо ви розумієте, що я маю на увазі. Тож так, я даю йому шанс у бою з Усиком. Якщо він пропустить потужний удар, то все може закінчитись. Це надважка вага, тут ви маєте справу з серйозними, важкими ударами, і тому я даю Дюбуа шанс панчера", - сказав Джошуа.