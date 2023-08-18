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Гірн: Ситуація з боєм Джошуа - Вайлдер має вирішитись

Промоутер розповів про організацію бою Джошуа - Вайлдер
Сьогодні 08:57 181 0
Гірн: Ситуація з боєм Джошуа - Вайлдер має вирішитись
Фото: Getty Images
#Едді Гірн, #Ентоні Джошуа, #Деонтей Вайлдер

Джерело - Boxing News 24.

Бій між Ентоні Джошуа (26-3, 23 КО) та Деонтеєм Вайлдером (43-2-1 42 KO) буде узгоджений впродовж кількох тижнів.

Про це заявив промоутер Едді Гірн.

"Якщо ми не отримаємо бій з Вайлдером, не знаю, я не встановлюю часових рамок, але це має вирішитись впродовж двох-трьох тижнів. Інакше ми почнемо розглядати варіанти на листопад чи грудень", - сказав Гірн.

Раніше Руїс відмовився від бою з Вайлдером.

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