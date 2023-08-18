Гірн: Ситуація з боєм Джошуа - Вайлдер має вирішитись

Джерело - Boxing News 24.
Бій між Ентоні Джошуа (26-3, 23 КО) та Деонтеєм Вайлдером (43-2-1 42 KO) буде узгоджений впродовж кількох тижнів.
Про це заявив промоутер Едді Гірн.
"Якщо ми не отримаємо бій з Вайлдером, не знаю, я не встановлюю часових рамок, але це має вирішитись впродовж двох-трьох тижнів. Інакше ми почнемо розглядати варіанти на листопад чи грудень", - сказав Гірн.
Раніше Руїс відмовився від бою з Вайлдером.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!