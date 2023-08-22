Британський супертяж назвав фаворита бою Усик – Дюбуа

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) є фаворитом у бою проти Даніеля Дюбуа (19-1, 18 КО).

Про це розповів британський боксер надважкого дивізіону Девід Прайс (25-7, 20 КО).

"Я не бачу перемоги Дюбуа, ні. Усик буде легко проводити свої атаки. Атака – це найкраща форма захисту для Дюбуа. Але я сумніваюся, що в нього є дані для цього. Він не зможе чисто наносити удари по Усику.

Усик буде занадто зайнятий і занадто мобільний. Він буде занадто часто доносити удари до цілі, і я навіть не виключаю пізню зупинку.

Це величезний шанс для Дюбуа. Він великий молодець, який зумів повернутися після поразки Джо Джойсу. Я просто думаю, що Усик перебуває на іншому рівні, і немає нічого, що вказувало б на те, що він може йти на спад. Він стає тільки кращим", – заявив Прайс.