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Британський супертяж назвав фаворита бою Усик – Дюбуа

Девід Прайс прокоментував бій Усик - Дюбуа
Сьогодні 15:55 216 0
Британський супертяж назвав фаворита бою Усик – Дюбуа
#Олександр Усик, #Даніель Дюбуа

Джерело - sport.ua.

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) є фаворитом у бою проти Даніеля Дюбуа (19-1, 18 КО).

Про це розповів британський боксер надважкого дивізіону Девід Прайс (25-7, 20 КО).

"Я не бачу перемоги Дюбуа, ні. Усик буде легко проводити свої атаки. Атака – це найкраща форма захисту для Дюбуа. Але я сумніваюся, що в нього є дані для цього. Він не зможе чисто наносити удари по Усику.

Усик буде занадто зайнятий і занадто мобільний. Він буде занадто часто доносити удари до цілі, і я навіть не виключаю пізню зупинку.

Це величезний шанс для Дюбуа. Він великий молодець, який зумів повернутися після поразки Джо Джойсу. Я просто думаю, що Усик перебуває на іншому рівні, і немає нічого, що вказувало б на те, що він може йти на спад. Він стає тільки кращим", – заявив Прайс.

Бій відбудеться 26 серпня у Вроцлаві.

Нагадаємо, IBF призначить обов'язковий захист проти Хрговича після бою Усик - Дюбуа.

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