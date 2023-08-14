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IBF призначить обов'язковий захист проти Хрговича після бою Усик - Дюбуа

Сьогодні 14:20 192 0
IBF призначить обов'язковий захист проти Хрговича після бою Усик - Дюбуа
#Олександр Усик, #Філіп Хргович, #Даніель Дюбуа

Джерело - Чемпіон.

Переможець поєдинку між чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександром Усиком (20-0, 13 КО) та Даніелем Дюбуа (19-1, 18 КО) боксуватиме з обов'язковим претендентом на титул IBF Філіпом Хрговичем (16-0, 13 КО).

Про це заявив промоутер Едді Гірн.

"Сто відсотків, що ми наполягатимемо на обов’язковому захисті титулу IBF. Це було головним у бою проти Демсі Маккіна. Хрговичу потрібен був цей поєдинок, щоб залишатися активним. IBF підтвердила, що відразу після бою Усик – Дюбуа вони призначать обов’язковий захист проти Філіпа. Тож далі він поб’ється з переможцем цього бою", - сказав Гірн.

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