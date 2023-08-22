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Дюбуа: Провів велику кількість спарингів з шульгами

Даніель Дюбуа прокоментував підготовку до бою проти Олександра Усика
Сьогодні 11:55 232 0
Дюбуа: Провів велику кількість спарингів з шульгами
#Олександр Усик, #Даніель Дюбуа

Джерело - tribuna.com.

Володар поясу WBA World в надважкій вазі Даніель Дюбуа (19-1, 18 КО) виконав важку роботу перед боєм з чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF Олександром Усиком (20-0, 13 КО).

Про це розповів сам британський боксер.

"Я вже бачу користь. Я виконав важку роботу. Я провів велику кількість спарингів з шульгами, тому знаю, як з цим впоратися.

Тепер вся річ у тому, щоб довести справу до кінця. Так, я вивчив багато боїв за його участю, проти Джошуа та Чісори. Я вибрав певні частини кожного з них. Зараз час бою, то зробімо це", – сказав Дюбуа.

Бій відбудеться 26 серпня у Вроцлаві.

Нагадаємо, IBF призначить обов'язковий захист проти Хрговича після бою Усик - Дюбуа.

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