Дюбуа: Провів велику кількість спарингів з шульгами

Володар поясу WBA World в надважкій вазі Даніель Дюбуа (19-1, 18 КО) виконав важку роботу перед боєм з чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF Олександром Усиком (20-0, 13 КО).

Про це розповів сам британський боксер.

"Я вже бачу користь. Я виконав важку роботу. Я провів велику кількість спарингів з шульгами, тому знаю, як з цим впоратися.

Тепер вся річ у тому, щоб довести справу до кінця. Так, я вивчив багато боїв за його участю, проти Джошуа та Чісори. Я вибрав певні частини кожного з них. Зараз час бою, то зробімо це", – сказав Дюбуа.