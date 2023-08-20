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Усик: Була думка, щоб звільнити пояси

Українець міг відмовитися від чемпіонських поясів
Вчора 23:24 272 0
Усик: Була думка, щоб звільнити пояси
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу у суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO та IBF Олександр Усик (20-0, 13 КО) міг відмовитися від чемпіонських поясів після початку повномасштабної війни в Україні.

Про це українець розповів порталу USYK17.

"Я повинен був 24 числа прилетіти з Лондона, я був там у справах. Я приїхав 25 о 6 ранку. Під’їхав до воріт свого будинку о 5.30-5.40. Навколо літали вертольоти, із Києва багато машин виїздило.  Що я думав? Я одразу подзвонив своїм знайомим друзям, військовим, і одразу спитав, у який військкомат їхати.

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Кожного дня, коли я прокидався, я кожному зі своїх друзів писав: "Як справи?" Інколи, коли два чи три дні не отримував відповіді, починав питати в інших, чи вони знають, де той, де той. Єдине, що було - куди йти. У який військкомат. Щоб було розуміння, що робити далі. 

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Про бокс я на той момент не те що не думав… У мене навіть ніякої думки про бокс не було. Навіть була думка така, щоб звільнити пояси, щоб там далі хлопці за них боксували, а в нас тут як все закінчиться, то повернутися й сказати: "Ну, ось така ситуація, давайте якісь варіанти чи ще щось".

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Але коли я поспілкувався з військовими хлопцями, які були в шпиталі, вони кажуть: "Про що ти думаєш? Чому ти не їдеш тренуватися? У тебе реванш, нам потрібна перемога". І це було в кожній палаті, у яку я заходив. Хлопці просили їхати готуватися і боксувати", – сказав Усик.

26 серпня Усик проведе поєдинок з Даніелем Дюбуа у Вроцлаві.

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