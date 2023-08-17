Белью: Усик – міцний і блискучий боєць

Колишній чемпіон світу у важкій вазі Тоні Белью згадав свій бій з чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександром Усиком (20-0, 13 КО).

Про це він розповів порталу talkSPORT.

"Він ідеальний. Усик робить все чудово. Часом я міг виманити його на себе й контратакувати, чого ніхто не очікував. Усі думали, що я полюватиму за ним і йтиму вперед, намагатимуся розмінюватися ударами й постійно махатиму руками, але я цього не робив. Я просто боксував. Я змушував його промахуватись, йти на мене.

Ця тактика добре працювала деякий час, але зрештою зіграла проти мене. Я був повністю виснажений до кінця сьомого раунду. Усик – міцний і блискучий боєць, але він не найсильніший панчер. Він нокаутував мене, тому що я був виснажений, коли справа дійшла до восьмого раунду. Усик просто додав газу в той момент і позбувся мене", - сказав Белью.

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