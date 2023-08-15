Чісора назвав причину, чому бій Усик - Ф'юрі не відбудеться

Британець пояснив складнощі чемпіонських зобов'язань

Джерело - Boxing Social.

Потенційний поєдинок чемпіона світу за версіями WBA, WBO та IBF у його дивізіоні Олександра Усика та володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі не відбувся, адже українець має захищати свої пояси.

Про це заявив колишній претендент на титул у суперважкій вазі Дерек Чісора.

"Цього бою не буде. Я не вірю, що він колись відбудеться. Філіп Хрговіч - обов'язковий претендент на титул IBF. У Усика призначено бій з Дюбуа, а після цього Хрговіч вимагатиме провести обов'язковий захист з ним. Тому я не думаю, що поєдинок Усик - Ф'юрі відбудеться. Я просто думаю, що є низка бійців, які чекають на обов'язковий захист проти них. Я не вірю, що ми колись побачимо бій Усик - Ф'юрі, адже Тайсон зараз проведе поєдинок з Френсісом Нганну", - сказав Чісора.

Нагадаємо, що в останньому своєму бою Чісора рішенням суддів переміг Вашингтона.