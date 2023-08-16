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Дюбуа: Я повністю налаштований на перемогу у бою з Усиком

Даніель Дюбуа прокоментував бій проти Олександра Усика
Сьогодні 16:13 142 0
Дюбуа: Я повністю налаштований на перемогу у бою з Усиком
Фото - gettyimages
#Олександр Усик, #Даніель Дюбуа

Джерело - tribuna.com.

Володар поясу WBA World в надважкій вазі Даніель Дюбуа (19-1, 18 КО) впевнений у перемозі над чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (20-0, 13 КО).

Про це розповів сам британський боксер.

"Я боксер надважкої ваги, а він крузер. Мені необхідно це показати, бути агресором на рингу. Мені 25 років. Настав мій час.

Я повністю налаштований на перемогу. Я йду перемагати. Зараз я у всеозброєнні, у бойовому режимі. Буде ще кілька днів тренувань.

Я постійно втомлений, але я мушу пройти через це. Я відпочину, коли все зроблю. Коли ти стаєш чемпіоном, ти можеш відпочивати хоч решту життя" - сказав Дюбуа.

Нагадаємо, IBF призначить обов'язковий захист проти Хрговича після бою Усик - Дюбуа.

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