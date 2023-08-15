Дюбуа: Зроблю все, щоб побити Усика

Володар поясу WBA World у надважкій вазі Даніель Дюбуа (19-1, 18 КО) готовий до бою проти чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО).

Про це розповів сам боксер.

"Бути андердогом насправді добре. І тут немає тиску. Ти просто будеш там для того, щоб перемогти, щоб реально зіпсувати сценарій.

Усик людина з двома руками та двома ногами. Чудовий чемпіон. А я зроблю все, що потрібно, щоб побити цього хлопця. Ось заради чого я тут", — сказав Дюбуа.