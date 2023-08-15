Стівенсон назвав основну причину відмови Ломаченка від бою

Американець проводив занадто багато спарингів із найкращими боксерами

Джерело - Чемпіон.

Українець Василь Ломаченко не хоче виходити з колишнім чемпіоном світу у двох вагових категоріях Шакуром Стівенсоном у ринг через те, що з ним спарингував.

Про це заявив сам Шакур.

"О, ти маєш рацію… Я спарингував з багатьма цими бійцями раніше, і це моя найбільша проблема!", - зазначив Стівенсон.

Nah u right tho Fr.. I sparred a lot of these fighters before and that’s my biggest problem! https://t.co/roVji806gn — Shakur Stevenson (@ShakurStevenson) August 8, 2023

Раніше повідомлялося, що промоутер розповів, з ким поб'ється Стівенсон після відмови Ломаченка.