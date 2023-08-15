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Стівенсон назвав основну причину відмови Ломаченка від бою

Американець проводив занадто багато спарингів із найкращими боксерами
Сьогодні 12:56 232 0
Стівенсон назвав основну причину відмови Ломаченка від бою
#Василь Ломаченко, #Шакур Стівенсон

Джерело - Чемпіон.

Українець Василь Ломаченко не хоче виходити з колишнім чемпіоном світу у двох вагових категоріях Шакуром Стівенсоном у ринг через те, що з ним спарингував.

Про це заявив сам Шакур.

"О, ти маєш рацію… Я спарингував з багатьма цими бійцями раніше, і це моя найбільша проблема!", - зазначив Стівенсон.

Раніше повідомлялося, що промоутер розповів, з ким поб'ється Стівенсон після відмови Ломаченка.

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