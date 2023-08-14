Арум: Ломаченко буде боротися за титул, але не проти Шакура

Василь Ломаченко (17-3, 11 КО) може провести бій на початку 2024-го року.

Про це повідомив голова промоутерської компанії Top Rank Боб Арум.

"Ми віримо, що Ломаченко повернеться десь на початку 2024 року. Його високо оцінюють у санкційних органах, усі чотири організації. Зрештою він буде боротися за титул, але не проти Шакура Стівенсона, який збирається побитися до кінця року", - сказав Арум.