Головне
Ворскла поступилася Зорі у 3 турі УПЛ
Вчора 16:53 835
Шахтар переграв Олександрію у 3 турі УПЛ
Сьогодні 18:58 126
Харден: Президент Філадельфії - брехун
Сьогодні 14:50 281
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій
Сьогодні 12:55 29060
Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України
Сьогодні 12:55 66734
Підтримай Олександра Усика у Вроцлаві!
Сьогодні 12:51 5103
Легенда дня: 15 років тому Харлан здійснила фантастичний камбек і принесла Україні золото Олімпійських ігор. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні 12:50 6871
Рейтинг WTA: Ястремська піднялася на 37 позицій
Сьогодні 12:24 319983 3
Реал оголосив про підписання Кепи
Сьогодні 12:07 535
Світоліна - Возняцкі: прогноз букмекерів на матч 1-го кола WTA 1000 Western & Southern Open
Сьогодні 10:55 5751
Прямі трансляції

Арум: Ломаченко буде боротися за титул, але не проти Шакура

Голова промоутерської компанії Top Rank розповів, коли Ломаченко повернеться в ринг
Сьогодні 15:58 262 0
Арум: Ломаченко буде боротися за титул, але не проти Шакура
Фото: Getty Images
#Василь Ломаченко, #Боб Арум

Джерело - Boxing Scene.

Василь Ломаченко (17-3, 11 КО) може провести бій на початку 2024-го року.

Про це повідомив голова промоутерської компанії Top Rank Боб Арум.

"Ми віримо, що Ломаченко повернеться десь на початку 2024 року. Його високо оцінюють у санкційних органах, усі чотири організації. Зрештою він буде боротися за титул, але не проти Шакура Стівенсона, який збирається побитися до кінця року", - сказав Арум.

  Ломаченко: Нам потрібно бути однодумцями у своїй країні

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Рейтинг WTA: Ястремська піднялася на 37 позицій Рейтинг WTA: Ястремська піднялася на 37 позицій 319983 3
Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України 66734
Мудрик змарнував вихід віч-на-віч на останніх хвилинах матчу з Ліверпулем - ВІДЕО Мудрик змарнував вихід віч-на-віч на останніх хвилинах матчу з Ліверпулем - ВІДЕО 67114
Легенда дня: 15 років тому Харлан здійснила фантастичний камбек і принесла Україні золото Олімпійських ігор. ФОТО. ВІДЕО Легенда дня: 15 років тому Харлан здійснила фантастичний камбек і принесла Україні золото Олімпійських ігор. ФОТО. ВІДЕО 6871
5 років тому Хачеріді показав фанатам московського спартака прапор України, розродився скандал 5 років тому Хачеріді показав фанатам московського спартака прапор України, розродився скандал 6266
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 29060
Рекомендуємо
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 19421 7
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 6968
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 16466 6
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 78940
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 10896 2
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 12192