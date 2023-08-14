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Атлас: Джошуа - переоцінений боксер

Тедді Атлас прокоментував перемогу ексчемпіона в надважкій вазі Ентоні Джошуа (26-3,23 КО) над фіном Робертом Геленіусом (32-5, 21 КО).
Сьогодні 17:26 182 0
Атлас: Джошуа - переоцінений боксер
#Ентоні Джошуа, #Тедді Атлас, #Роберт Геленіус

Джерело - tribuna.com.

Ексчемпіон у надважкій вазі Ентоні Джошуа (26-3,23 КО) є переоціненим боксером.

Про це розповів американський тренер Тедді Атлас.

"Будь ласка, чудові британські вболівальники, люблю вас, але не завдавайте мені клопоту у вівторок, коли я знову нагадаю вам у своєму подкасті, що цей хлопець переоцінений.

Я сказав перед боєм, що суперник був не зовсім Джо Луїс (ексчемпіон світу - прим.), можливо, ближче до Джеррі Льюїса (актор, який знімався в комедії у ролі боксера - прим.). Вибачте, але хтось повинен дивитись на цю ситуацію реалістично", - сказав Атлас.

Раніше Джошуа достроково переміг Геленіуса у 7-му раунді бою.

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