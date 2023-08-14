Атлас: Джошуа - переоцінений боксер

Джерело - tribuna.com.
Ексчемпіон у надважкій вазі Ентоні Джошуа (26-3,23 КО) є переоціненим боксером.
Про це розповів американський тренер Тедді Атлас.
"Будь ласка, чудові британські вболівальники, люблю вас, але не завдавайте мені клопоту у вівторок, коли я знову нагадаю вам у своєму подкасті, що цей хлопець переоцінений.
Я сказав перед боєм, що суперник був не зовсім Джо Луїс (ексчемпіон світу - прим.), можливо, ближче до Джеррі Льюїса (актор, який знімався в комедії у ролі боксера - прим.). Вибачте, але хтось повинен дивитись на цю ситуацію реалістично", - сказав Атлас.
Раніше Джошуа достроково переміг Геленіуса у 7-му раунді бою.