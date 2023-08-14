Атлас: Джошуа - переоцінений боксер

Ексчемпіон у надважкій вазі Ентоні Джошуа (26-3,23 КО) є переоціненим боксером.

Про це розповів американський тренер Тедді Атлас.

"Будь ласка, чудові британські вболівальники, люблю вас, але не завдавайте мені клопоту у вівторок, коли я знову нагадаю вам у своєму подкасті, що цей хлопець переоцінений.

Я сказав перед боєм, що суперник був не зовсім Джо Луїс (ексчемпіон світу - прим.), можливо, ближче до Джеррі Льюїса (актор, який знімався в комедії у ролі боксера - прим.). Вибачте, але хтось повинен дивитись на цю ситуацію реалістично", - сказав Атлас.