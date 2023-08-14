Головне
Ворскла поступилася Зорі у 3 турі УПЛ
Вчора 16:53 698
Світоліна - Возняцкі: прогноз букмекерів на матч 1-го кола WTA 1000 Western & Southern Open
Сьогодні 10:55 4867
Фонсека: Російські гроші капатимуть кров’ю загиблих дітей
Вчора 22:10 687
Збірна України перемогла Ісландію у пре-кваліфікації на Олімпіаду-2024
Вчора 19:56 1151
Кривбас переміг ЛНЗ у 3 турі УПЛ
Вчора 19:40 512
Манчіні залишив посаду головного тренера збірної Італії
Вчора 15:11 697
Дніпро-1 у меншості вирвав нічию в Миная у 3 турі УПЛ
Вчора 14:56 506
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати
Вчора 10:30 7650
Усик - Дюбуа: усе про бій
Вчора 10:08 18282 5
Як Мілевський і Бангура смажили свинину в Москві: 15 років тому Динамо знищило Спартак
Вчора 10:06 15986 2
Прямі трансляції

Ломаченко: Нам потрібно бути однодумцями у своїй країні

Колишній чемпіон світу виклав контроверсійний пост у інстаграмі
Сьогодні 11:00 307 0
Ломаченко: Нам потрібно бути однодумцями у своїй країні
Фото: Getty Images
#Василь Ломаченко

Джерело - Tribuna.com.

Українцям потрібно бути однодумцями.

Про це заявив колишній чемпіон у трьох дивізіонах Василь Ломаченко в інстаграмі.

"Нам потрібно бути однодумцями у своїй країні. Якщо ми зможемо цього досягти, наші вороги відступлять. Ізраїльський народ зазнавав поразки від ворогів щоразу, коли відступав від Господа, але Господь завжди вів його до щирого каяття. Господь завжди з нами. Люди мінливі, мов вітер. Сьогодні вони - за тебе, завтра – проти. Хто може зупинити вітер?

  Арум: Ломаченко відмовляється проводити бій у цьому році

Хто може догодити всьому світу? Якщо намагаєшся догодити кожному, обов’язково потрапиш у біду. Євангеліє каже: премудрість – простим. Будемо перед усім світом нічим, щоб перед Богом стати чимось. Істина вічна, і хто тримається істини, того істина зберігає в його житті, бо Господь Сам сказав: "Я - Шлях, Істина та Життя" (Ів. 14:6)", - написав Ломаченко.

Варто зазначити, що сторінка боксера заблокована на території України.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Кривбас - ЛНЗ - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ Кривбас - ЛНЗ - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ 1388
Ворскла - Зоря - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ Ворскла - Зоря - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ 1648
Мудрик змарнував вихід віч-на-віч на останніх хвилинах матчу з Ліверпулем - ВІДЕО Мудрик змарнував вихід віч-на-віч на останніх хвилинах матчу з Ліверпулем - ВІДЕО 48203
Минай - СК Дніпро-1 - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ Минай - СК Дніпро-1 - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ 1734
Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця 5238
Світоліна - Возняцкі: прогноз букмекерів на матч 1-го кола WTA 1000 Western & Southern Open Світоліна - Возняцкі: прогноз букмекерів на матч 1-го кола WTA 1000 Western & Southern Open 4867
Рекомендуємо
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 14559 2
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 213783 1
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 29525
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 26741
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 89576 4
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 10695 1