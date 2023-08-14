Ломаченко: Нам потрібно бути однодумцями у своїй країні

Колишній чемпіон світу виклав контроверсійний пост у інстаграмі

Українцям потрібно бути однодумцями.

Про це заявив колишній чемпіон у трьох дивізіонах Василь Ломаченко в інстаграмі.

"Нам потрібно бути однодумцями у своїй країні. Якщо ми зможемо цього досягти, наші вороги відступлять. Ізраїльський народ зазнавав поразки від ворогів щоразу, коли відступав від Господа, але Господь завжди вів його до щирого каяття. Господь завжди з нами. Люди мінливі, мов вітер. Сьогодні вони - за тебе, завтра – проти. Хто може зупинити вітер?

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Хто може догодити всьому світу? Якщо намагаєшся догодити кожному, обов’язково потрапиш у біду. Євангеліє каже: премудрість – простим. Будемо перед усім світом нічим, щоб перед Богом стати чимось. Істина вічна, і хто тримається істини, того істина зберігає в його житті, бо Господь Сам сказав: "Я - Шлях, Істина та Життя" (Ів. 14:6)", - написав Ломаченко.

Варто зазначити, що сторінка боксера заблокована на території України.

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