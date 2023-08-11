Український боксер Василь Ломаченко не буде наступним суперником Шакура Стівенсона.

Про це розповів голова промоутерської компанії Top Rank Боб Арум.

"Ломаченко відмовляється проводити бій у цьому році. Він хоче взяти відпустку.

Ця лайнова ситуація все ще триває в Україні, все приблизилось до місця, де він живе – поряд з Одесою, яку бомбардують. Він справді не може зосередитися на боях. Я не думаю, що це має якесь відношення до Шакура", - сказав Арум.