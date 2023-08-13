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Тренер Вайлдера: Сподіваюся, ми вийдемо та нокаутуємо Джошуа у січні

Команда Деонтея будує плани на бій із Джошуа
Сьогодні 19:11 214 0
Тренер Вайлдера: Сподіваюся, ми вийдемо та нокаутуємо Джошуа у січні
#Ентоні Джошуа, #Деонтей Вайлдер

Джерело - Fight News.

Колишній чемпіон світу в хевівейті Деонтей Вайлдер планує провести бій з Ентоні Джошуа.

Про це сказав тренер Вайлдера Малік Скотт.

“Він буде більш ніж готовий битися у січні. Востаннє, коли я спілкувався з Деонтеєм, ми планували щось на жовтень. Сподіваюся, що ми зможемо знайти суперника, а після цього вийдемо та нокаутуємо Джошуа у січні”.

Енді Руїс не хоче битися з Деонтеєм, тому ми шукаємо когось іншого, когось, хто дійсно хоче битися і ризикнути. І, на жаль, когось, хто буде нокаутований”, - сказав Скотт.

Раніше повідомлялося, що представники Саудівської Аравії прибули до Лондона, щоб завершити угоду по бою Ентоні Джошуа та Деонтея Вайлдера на січень 2024 року. Промоутер Едді Гірн заявив, що всі сторони налаштовані на укладання угоди щодо поєдинку.

Нагадаємо 12 серпня в Лондоні на арені O2 ексчемпіон світу Ентоні Джошуа нокаутував фінського суперважковаговика Роберта Геленіуса в сьомому раунді.

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