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Гірн: Джошуа може комфортно перемогти Вайлдера

Сьогодні 17:10 189 0
Гірн: Джошуа може комфортно перемогти Вайлдера
#Едді Гірн, #Ентоні Джошуа, #Деонтей Вайлдер

Джерело - mirror.co.uk.

Ентоні Джошуа (26-3, 23 КО) має перемагати у ймовірному бою Деонтея Вайлдера (43-2-1 42 KO).

Про це заявив промоутер Джошуа Едді Гірн.

"Думаю, Джошуа може комфортно перемогти Вайлдера, хоча може бути й переможеним. Добре, що він провів сім раундів проти високого суперника. Важко відтворити силу Деонтея, але я завжди вважав, що Ей Джей може його перебоксувати. Хотів би побачити, як він боксує з Вайлдером і спробує його зламати.

Ви не побачите найкращого Ей Джея у боях з Франкліном та Геленіусом. Ось чому він вибрав Вайлдера - тому що це бій, якого він хотів і який міг прийняти.

Ми знаємо, що поєдинок проти Деонтея, ймовірно, відбудеться в січні, і це вже не просто наші сподівання. Ми чуємо з усіх боків, що цей бій відбудеться", – сказав Хірн.

Раніше Джошуа достроково переміг Геленіуса у 7-му раунді бою.

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