Боксер розповів про свій наступний бій

Команда колишнього чемпіона світу Ентоні Джошуа веде переговори над завершенням угоди з іншим колишнім чемпіоном у хевівейті Деонтеєм Вайлдером.

Про це сказав Джошуа.

“Схоже, що він буде моїм наступним суперником. Я дуже радий, що, можливо, наш бій незабаром відбудеться. Це чудово підходить для боксу. У майбутньому ми озирнемося на ці роки і подумаємо: “Вау, подивіться на ту епоху, цей хлопець бився з усіма”. Ось що важливо в наші дні, не захищати свій нуль або турбуватися про щось. Нелегко організувати ці великі бої, але я довіряю своїй команді”, - сказав Джошуа.

Раніше повідомлялося, що представники Саудівської Аравії прибули до Лондона, щоб завершити операцію з бою Ентоні Джошуа та Деонтея Вайлдера на січень 2024 року. Промоутер Едді Гірн заявив, що всі сторони налаштовані на укладання угоди щодо поєдинку.

Джошуа нокаутував Роберта Геленіуса в останньому бою, який відбувся 12 серпня у Лондоні.