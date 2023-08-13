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Джошуа: Все йде до того, що Вайлдер стане наступним суперником

Боксер розповів про свій наступний бій
Сьогодні 16:26 232 0
Джошуа: Все йде до того, що Вайлдер стане наступним суперником
#Ентоні Джошуа

Джерело - mirror.co.uk.

Команда колишнього чемпіона світу Ентоні Джошуа веде переговори над завершенням угоди з іншим колишнім чемпіоном у хевівейті Деонтеєм Вайлдером.

Про це сказав Джошуа.

“Схоже, що він буде моїм наступним суперником. Я дуже радий, що, можливо, наш бій незабаром відбудеться.

Це чудово підходить для боксу. У майбутньому ми озирнемося на ці роки і подумаємо: “Вау, подивіться на ту епоху, цей хлопець бився з усіма”. Ось що важливо в наші дні, не захищати свій нуль або турбуватися про щось. Нелегко організувати ці великі бої, але я довіряю своїй команді”, - сказав Джошуа.

Раніше повідомлялося, що представники Саудівської Аравії прибули до Лондона, щоб завершити операцію з бою Ентоні Джошуа та Деонтея Вайлдера на січень 2024 року. Промоутер Едді Гірн заявив, що всі сторони налаштовані на укладання угоди щодо поєдинку.

Джошуа нокаутував Роберта Геленіуса в останньому бою, який відбувся 12 серпня у Лондоні. 

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