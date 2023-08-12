Визначився наступний суперник Усика після бою з Дюбуа

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) націлений на бій проти володаря поясу WBC Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO).

Про це розповів промоутер українця Олександр Красюк.

"Якщо Ф'юрі не програє у своєму цирковому виступі з ММАшником, то поєдинок Усик - Ф'юрі ми будемо відпрацьовувати наступним. Хрговіч? Якщо ми заходимо на абсолютного чемпіона, то це має перевагу перед будь-яким обов'язковим захистом, тому йому потрібно буде зачекати до завершення бою.

Контракт Усика з промоутерською компанією із Саудівської Аравії? Це тільки історія під бій із Тайсоном Ф'юрі", - сказав Красюк.