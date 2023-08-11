Ломаченко зберіг першу позицію в оновленому рейтингу WBС

Оновлений рейтинг WBC

Всесвітня боксерська рада (WBC) опублікувала оновлений рейтинг боксерів у легкій вазі.

Колишній чемпіон Василь Ломаченко зберіг першу позицію. Шакур Стівенсон йде другим.

Раніше титулом WBC володів Девін Хейні, тепер він "чемпіон у відпустці", а титул став вакантним. Тепер організація може санкціонувати бій за чемпіонський пояс між Ломаченком і Шакуром.

Рейтинг WBC у легкій вазі станом на 10 серпня:

1. Василь Ломаченко

2. Шакур Стівенсон

3. Ісаак Круз

4. Френк Мартін

5. Вільям Сепеда

6. Едвін Де Лос Сантос

7. Джемейн Ортіс

8. Сюїтіро Йосіно

9. Раймонд Мураталла

10. Джордж Камбосос