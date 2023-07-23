Промоутер розповів про плани щодо своїх підопічних

Джерело - Boxing Scene.

Шакур Стівенсон у своєму наступному бою може зустрітися в ринзі з Василем Ломаченком.

Про це заявив керівник промоутерської компанії Top Rank Боб Арум.

"Пізніше цього року Шакур проведе великий бій. Можливо, він поб'ється з Хейні, можливо, з Ломаченком. Я не знаю, з ким, але цей поєдинок відбудеться.

Ми плануємо бій на 16 листопада. На тому вікенді пройде етап Формули 1, і люди дуже рано прийдуть, щоб побачити практику пілотів. Тож у місті будуть тисячі людей. Ми влаштуємо хороший бій та зберемо аншлаг", - сказав Арум.

Нагадаємо Ломаченко лідирує в рейтингу легковаговиків від The Ring.