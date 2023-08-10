Джошуа: Пізні заміни – не ідеальний варіант, але це сталося вже втретє

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (25-3, 22 КО) готовий до бою проти Роберта Геленіуса (32-4, 21 КО).

Про це розповів сам британський боксер.

"Я подивився на андеркард і усвідомив, наскільки важливо для цих бійців вийти в ринг. Я знаю, як старанно працюють хлопці з Matchroom. Не лише Едді Гірн, а й весь колектив. Я нікого не хотів розчарувати – мого тренера, DAZN, тому для мене це своєрідна відповідальність.

Пізні заміни – не ідеальний варіант, але це сталося вже втретє. У нас так було з Кубратом Пулєвим та Карлосом Такамом, Джарреллом Міллером та Енді Руїсом.

Коли маєш довгу кар’єру, ти стикаєшся з такими перешкодами. Мені просто потрібно до цього звикнути. Це черговий камінчик у моєму черевику на шляху до вершини гори", - сказав Джошуа.