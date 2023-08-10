Головне
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного
Вчора 20:26 4141 1
Марсель без Маліновського поступився Панатінаїкосу: результати матчів кваліфікації Ліги чемпіонів
Вчора 23:47 1643
Ворскла може звільнити Скрипника
Вчора 09:11 1250
Кухаревич дебютував за Свонсі
Вчора 08:50 775
Лопетегі залишив Вулвергемптон
Вчора 08:38 557
Костюк поступилась у першому колі турніру WTA 1000 у Монреалі
Вчора 08:26 927 1
Кіченок вийшла у друге коло парного турніру WTA 1000 у Монреалі
Вчора 08:10 544
Гол Кочергіна допоміг Ракуву перемогти Аріс: результати матчів кваліфікації Ліги чемпіонів
08.08.2023 23:56 1085
Чернуха здобула золоту медаль у потрійному стрибку на ЧЄ U-20
08.08.2023 22:42 1132
Українець Кочергін швидким голом відкрив рахунок у важливому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів - ВІДЕО
08.08.2023 21:47 1458
Прямі трансляції

Джошуа: Пізні заміни – не ідеальний варіант, але це сталося вже втретє

Бій відбудеться 12 серпня
Сьогодні 10:16 255 0
Джошуа: Пізні заміни – не ідеальний варіант, але це сталося вже втретє
Фото - Getty Images
#Ентоні Джошуа, #Роберт Геленіус

Джерело - tribuna.com.

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (25-3, 22 КО) готовий до бою проти Роберта Геленіуса (32-4, 21 КО).

Про це розповів сам британський боксер.

"Я подивився на андеркард і усвідомив, наскільки важливо для цих бійців вийти в ринг. Я знаю, як старанно працюють хлопці з Matchroom. Не лише Едді Гірн, а й весь колектив. Я нікого не хотів розчарувати – мого тренера, DAZN, тому для мене це своєрідна відповідальність.

Пізні заміни – не ідеальний варіант, але це сталося вже втретє. У нас так було з Кубратом Пулєвим та Карлосом Такамом, Джарреллом Міллером та Енді Руїсом.

Коли маєш довгу кар’єру, ти стикаєшся з такими перешкодами. Мені просто потрібно до цього звикнути. Це черговий камінчик у моєму черевику на шляху до вершини гори", - сказав Джошуа.

Бій Джошуа - Геленіус відбудеться 12 серпня на арені O2 у Лондоні.

Відзначимо, що 5 серпня Геленіус здобув дострокову перемогу на вечорі боксу у Фінляндії.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Ексгравець Шахтаря забив переможний гол у матчі кваліфікації Ліги чемпіонів проти Марселя - ВІДЕО Ексгравець Шахтаря забив переможний гол у матчі кваліфікації Ліги чемпіонів проти Марселя - ВІДЕО 2225
Чоловік Світоліної виконав ефектний удар у стрибку під час переможного матчу з 4-ю ракеткою світу - ВІДЕО Чоловік Світоліної виконав ефектний удар у стрибку під час переможного матчу з 4-ю ракеткою світу - ВІДЕО 10668
Став відомий транслятор матчів Динамо з Арісом Став відомий транслятор матчів Динамо з Арісом 1427
Славія - СК Дніпро-1 - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги Європи Славія - СК Дніпро-1 - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги Європи 1275
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 4141 1
Марсель без Маліновського поступився Панатінаїкосу: результати матчів кваліфікації Ліги чемпіонів Марсель без Маліновського поступився Панатінаїкосу: результати матчів кваліфікації Ліги чемпіонів 1643
Рекомендуємо
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 38988 1
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 32702
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 10780 2
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 49594 2
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 52157 2
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 39169 1