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Джошуа: Мені потрібно перемогти нокаутом

Бій відбудеться 12 серпня
Сьогодні 15:25 151 0
Джошуа: Мені потрібно перемогти нокаутом
Фото - gettyimages
#Ентоні Джошуа, #Роберт Геленіус

Джерело - boxingscene.com.

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (25-3, 22 КО) націлений нокаутувати Роберта Геленіуса (32-4, 21 КО).

Про це розповів сам британський боксер.

"Це вперше з 2019 року, коли я можу провести кілька боїв в одному році. Це не добре для будь-якого боксера. Але у бездіяльності теж немає нічого хорошого.

Подивіться на мій останній бій із Джермейном Франкліном. Можливо, це був не найвидовищніший виступ, я не нокаутував суперника, але принаймні я знову починаю бути активним. Виходячи в ринг раз на рік, ти стаєш м'яким. Ти вже не такий міцний, як раніше, тож я знову кидаю собі цей виклик. Це буде дуже добре для мене.

Якщо я виграю вражаючим способом, це значно додасть мені впевненості. Це те, що я маю робити як воїн, перемагаючи на полі бою. Я живу своєю мрією.

Сподіваюся, що я зможу продемонструвати захоплюючий стиль. Мені потрібно перемогти нокаутом, я згоден", - розповів Джошуа.

Бій Джошуа - Геленіус відбудеться 12 серпня на арені O2 у Лондоні.

Відзначимо, що 5 серпня Геленіус здобув дострокову перемогу на вечорі боксу у Фінляндії.

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