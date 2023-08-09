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Мейвезер: Міг завершити поєдинок з Мак-Грегором за два-три раунди

Флойд Мейвезер поділився спогадами про поєдинок з бійцем UFC Конором Мак-Грегором.
Сьогодні 15:55 131 0
Мейвезер: Міг завершити поєдинок з Мак-Грегором за два-три раунди
Фото - gettyimages
#Конор Мак-Грегор, #Флойд Мейвезер

Джерело - boxing-social.com.

Колишній чемпіон світу у 5 дивізіонах Флойд Мейвезер пояснив, чому не поспішав завершувати бій з ексчемпіоном UFC Конором Мак-Грегором.

Про це розповів сам американський боксер.

"У бою з Конором я не працював настільки старанно, як міг би. Я міг закінчити поєдинок за два-три раунди, але тоді люди були б засмучені.

Я радий, що бій пройшов так, як пройшов, оскільки це означає, що витрати вболівальників себе виправдали", - сказав Мейвезер.

Мак-Грегор та Мейвезер провели перший боксерський бій у серпні 2017 року. Тоді Флойд переміг технічним нокаутом у 10-му раунді.

Раніше повідомлялося, що Мейвезер та Мак-Грегор близькі до підписання контракту про реванш.

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