Гірн: Геленіус небезпечний виклик для Джошуа

Фінський надважковаговик Роберт Геленіусом (32-4, 21 КО) може стати непростим опонентом для ексчемпіона світу Ентоні Джошуа (25-3, 22 КО).

Про це розповів промоутер британця Едді Гірн.

"Я думаю, що проти Роберта Геленіуса вийде гарний бій. Так, він програв Деонтею Вайлдеру, але Роберт пропустив сильний удар.

Геленіус справді може бити. Його зріст більше двох метрів, і він виграв на минулих вихідних. Думаю, що це складний та небезпечний виклик", - відзначив Гірн.