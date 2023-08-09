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Гірн: Геленіус небезпечний виклик для Джошуа

Едді Гірн оцінив нового суперника Ентоні Джошуа
Сьогодні 11:15 195 0
Гірн: Геленіус небезпечний виклик для Джошуа
Фото - gettyimages
#Едді Гірн, #Ентоні Джошуа, #Роберт Геленіус

Джерело - boxingnews24.com.

Фінський надважковаговик Роберт Геленіусом (32-4, 21 КО) може стати непростим опонентом для ексчемпіона світу Ентоні Джошуа (25-3, 22 КО).

Про це розповів промоутер британця Едді Гірн.

"Я думаю, що проти Роберта Геленіуса вийде гарний бій. Так, він програв Деонтею Вайлдеру, але Роберт пропустив сильний удар.

Геленіус справді може бити. Його зріст більше двох метрів, і він виграв на минулих вихідних. Думаю, що це складний та небезпечний виклик", - відзначив Гірн.

Бій Джошуа - Геленіус відбудеться 12 серпня на арені O2 у Лондоні.

Відзначимо, що 5 серпня Геленіус здобув дострокову перемогу на вечорі боксу у Фінляндії.

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