Воррен: Це велика ганьба для Вайта

Джерело - tribuna.com.
Британський боксер Ділліан Вайт (29-3, 19 КО) ризикує тривалий час залишитися без боїв.
Про це розповів промоутер Френк Воррен.
"Це велика ганьба. Найкращий спосіб позбутися її – це провести слухання в цій справі якнайшвидше.
Якщо те, що говорить Вайт, виявиться правдою, він буде реабілітований. Якщо ні, це його кінець. Він буде поза грою довгий час.
Головна проблема полягає в тому, що такі справи вирішуються дуже довго. Це завжди затягується та затягується. Зрештою, це тягне спорт вниз.
Отже, я думаю, що Британська боксерська рада з контролю має стояти на своєму та якнайшвидше оголосити слухання", - сказав Воррен.
Раніше Вайт спростував вживання заборонених речовин.