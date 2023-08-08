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Воррен: Це велика ганьба для Вайта

Френк Воррен прокоментував позитивний допінг-тест надважковаговика Ділліана Вайта
Сьогодні 13:55 183 0
Воррен: Це велика ганьба для Вайта
Фото - gettyimages
#Ділліан Вайт, #Френк Воррен

Джерело - tribuna.com.

Британський боксер Ділліан Вайт (29-3, 19 КО) ризикує тривалий час залишитися без боїв.

Про це розповів промоутер Френк Воррен.

"Це велика ганьба. Найкращий спосіб позбутися її – це провести слухання в цій справі якнайшвидше.

Якщо те, що говорить Вайт, виявиться правдою, він буде реабілітований. Якщо ні, це його кінець. Він буде поза грою довгий час.

Головна проблема полягає в тому, що такі справи вирішуються дуже довго. Це завжди затягується та затягується. Зрештою, це тягне спорт вниз.

Отже, я думаю, що Британська боксерська рада з контролю має стояти на своєму та якнайшвидше оголосити слухання", - сказав Воррен.

Раніше Вайт спростував вживання заборонених речовин.

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