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Вайт спростував вживання заборонених речовин

Ділліан Вайт прокоментував провалений допінг-тест
Сьогодні 18:58 156 0
Вайт спростував вживання заборонених речовин
Фото - Getty Images
#Ентоні Джошуа, #Ділліан Вайт

Джерело - Чемпіон.

Британський боксер Ділліан Вайт (29-3, 19 КО) спростував вживання заборонених речовин перед боєм з Ентоні Джошуа (25-3, 22 КО).

Про це розповів сам боксер.

"Я шокований і спустошений несприятливим звітом WADA щодо мене. Я дізнався про це лише сьогодні вранці й досі з цим справлюся.

Я також щойно побачив, що бій скасовується – я не мав жодного шансу довести свою невинність до прийняття рішення.

Я можу підтвердити без тіні сумніву, що я не вживав забороненої речовини ні в цьому таборі, ні в будь-який момент свого життя. Я абсолютно невинний і прошу дати мені час, щоб пройти через процес доведення цього без поспішних висновків чи суджень ЗМІ.

Я наполягав на цілодобовому тестуванні WADA для цього бою, як я й робив добровільно та власним коштом у всіх своїх боях протягом багатьох-багатьох років.

Це не перший випадок, коли мені повідомляють, що я маю негативний результат на речовину, яку не вживав. І як і минулого разу, я знову доведу, що я абсолютно невинний.

Я надзвичайно засмучений через шанувальників боксу, які пропустять те, що, безумовно, мало бути чудовою подією", – сказав Вайт.

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Допис, поширений Dillian Whyte (@dillianwhyte)

Раніше Вайт провалив допінг-тест напередодні бою з Джошуа.

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