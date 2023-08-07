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Портер: Шакур на крок попереду Ломаченка

Шон Портер прокоментував потенційний бій Ломаченко - Стівенсон
Сьогодні 10:33 223 0
Портер: Шакур на крок попереду Ломаченка
Фото - gettyimages
#Василь Ломаченко, #Шакур Стівенсон

Джерело - boxing-social.com.

Колишньому чемпіону світу Шакуру Стівенсону (20-0, 10 КО) необхідно провести бій проти Василя Ломаченка (17-3, 11 КО).

Про це розповів ексчемпіон Шон Портер.

"Цей бій має сенс. Я думаю, що Шакур на крок попереду всіх. Він поряд з Девіном Хейні, поряд з Танком. Думаю, він на крок попереду Василя Ломаченка.

Я справді думаю, що світ боксу наздогнав Лому. Довгий час він випереджав свій час, і я думаю, що тепер час його наздогнав", - сказав Портер.

Раніше Арум назвав дату потенційного бою Ломаченко - Стівенсон.

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