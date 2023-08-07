Портер: Шакур на крок попереду Ломаченка

Колишньому чемпіону світу Шакуру Стівенсону (20-0, 10 КО) необхідно провести бій проти Василя Ломаченка (17-3, 11 КО).

Про це розповів ексчемпіон Шон Портер.

"Цей бій має сенс. Я думаю, що Шакур на крок попереду всіх. Він поряд з Девіном Хейні, поряд з Танком. Думаю, він на крок попереду Василя Ломаченка.

Я справді думаю, що світ боксу наздогнав Лому. Довгий час він випереджав свій час, і я думаю, що тепер час його наздогнав", - сказав Портер.