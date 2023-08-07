Нганну: Не боюся Ф’юрі

Ексчемпіон UFC Франсіса Нганну (17-3) готовий до бою проти володаря чемпіонського пояса WBC у надважкому дивізіоні Тайсона Ф'юрі (33-0-1, 24 КО).

Про це розповів сам боєць.

"Я знаю, що для мене це буде важке випробування. Не думаю, що буду розчарований, тому що вийду на ринг без очікувань легкої перемоги. Можливо, мені буде навіть важче, ніж йому, оскільки в нього величезний досвід.

Мій розум готовий до цього бою. У мене є уся необхідна інформація. Я готуюся до поєдинку зі складним суперником, який є дуже різностороннім боксером, має потужний удар та хорошу витривалість.

Ви можете мати найнебезпечнішу зброю, але вам також потрібно вміти обирати правильну ціль і влучати в неї. Ми формуємо цю навичку, щоб мати можливість рухатися в правильному напрямку та отримати необхідний результат.

Я поважаю Ф’юрі, так само як поважаю кожного свого суперника. Але я його зовсім не боюся, і взагалі нікого не боюся.

Я багато разів бився у присутності великої кількості людей у залі. Не на боксерському рингу, в октагоні, але тут немає ніякої різниці. Коли перед тобою є суперник – хоч в октагоні, хоч у ринзі – я завжди зосереджуся на ньому, а не на глядачах.

Думаю, в мене вже є достатній досвід поєдинків з бійцями високого рівня, тож мене цим не налякаєш", – сказав Нганну.