Головне
Дніпро-1 може зіграти із Зорею у кваліфікації Ліги Європи
Сьогодні 15:25 257
Збірна Австралії переграла Данію в 1/8 фіналу жіночого ЧС-2023
Сьогодні 15:37 97
Збірна Англії здолала Нігерію та вийшла до 1/4 фіналу жіночого ЧС-2023
Сьогодні 13:27 202
Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України
Сьогодні 12:49 65525
Циганков забив супергол у ворота топклубу Серії А: відео фантастичного удару українця
Сьогодні 11:18 4735
Реал за однієї умови готовий зробити пропозицію по Мбаппе
Сьогодні 09:37 710
УПЛ назвала найкращого гравця та тренера 2 туру
Сьогодні 08:25 561
Бенфіка завершує трансфер Трубіна
Сьогодні 08:08 1159
Середа став срібним призером суперфіналу Кубка світу
Вчора 21:12 720
Усик - Дюбуа: усе про бій
Вчора 21:00 10335 4
Прямі трансляції

Нганну: Не боюся Ф’юрі

Нганну прокоментував бій проти Ф’юрі
Сьогодні 13:28 226 0
Нганну: Не боюся Ф’юрі
Фото - Getty Images
#Тайсон Ф'юрі, #Франсіс Нганну

Джерело - tribuna.com.

Ексчемпіон UFC Франсіса Нганну (17-3) готовий до бою проти володаря чемпіонського пояса WBC у надважкому дивізіоні Тайсона Ф'юрі (33-0-1, 24 КО).

Про це розповів сам боєць.

"Я знаю, що для мене це буде важке випробування. Не думаю, що буду розчарований, тому що вийду на ринг без очікувань легкої перемоги. Можливо, мені буде навіть важче, ніж йому, оскільки в нього величезний досвід.

Мій розум готовий до цього бою. У мене є уся необхідна інформація. Я готуюся до поєдинку зі складним суперником, який є дуже різностороннім боксером, має потужний удар та хорошу витривалість.

Ви можете мати найнебезпечнішу зброю, але вам також потрібно вміти обирати правильну ціль і влучати в неї. Ми формуємо цю навичку, щоб мати можливість рухатися в правильному напрямку та отримати необхідний результат.

Я поважаю Ф’юрі, так само як поважаю кожного свого суперника. Але я його зовсім не боюся, і взагалі нікого не боюся.

Я багато разів бився у присутності великої кількості людей у залі. Не на боксерському рингу, в октагоні, але тут немає ніякої різниці. Коли перед тобою є суперник – хоч в октагоні, хоч у ринзі – я завжди зосереджуся на ньому, а не на глядачах.

Думаю, в мене вже є достатній досвід поєдинків з бійцями високого рівня, тож мене цим не налякаєш", – сказав Нганну.

Нагадаємо WBC надала спеціальний дозвіл Фʼюрі на бій проти Нганну.

Коментарі ()
Популярне зараз
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів 11108
Циганков забив супергол у ворота топклубу Серії А: відео фантастичного удару українця Циганков забив супергол у ворота топклубу Серії А: відео фантастичного удару українця 4735
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів 5409
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці 27473
Усик - Дюбуа: усе про бій Усик - Дюбуа: усе про бій 10335 4
Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України 65525
Рекомендуємо
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 6844
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 319394 7
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 60274
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 213477 1
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 35194 4
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 29368