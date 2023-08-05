Шакур сподівається на поєдинок з Ломаченком

Колишній чемпіон світу Шакур Стівенсон (20-0, 10 КО) хоче провести бій проти Василя Ломаченка (17-3, 11 КО).

Про це розповів сам американський боксер.

"Я вважаю, що бій проти Ломаченка має бути наступним. Він чекав, чи вдасться йому провести реванш з Хейні, але Девін йде вище для бою з Прогрейсом. Тож буде правильно побачити мій поєдинок проти Ломаченка.

І якщо найкращий має битися проти найкращого, то це саме наш випадок", – сказав Стівенсон.