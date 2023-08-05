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Шакур сподівається на поєдинок з Ломаченком

Шакур Стівенсон хоче отримати бій з Василем Ломаченком
Сьогодні 16:43 163 0
Шакур сподівається на поєдинок з Ломаченком
Фото - Getty Images
#Василь Ломаченко, #Шакур Стівенсон

Джерело - badlefthook.com.

Колишній чемпіон світу Шакур Стівенсон (20-0, 10 КО) хоче провести бій проти Василя Ломаченка (17-3, 11 КО).

Про це розповів сам американський боксер.

"Я вважаю, що бій проти Ломаченка має бути наступним. Він чекав, чи вдасться йому провести реванш з Хейні, але Девін йде вище для бою з Прогрейсом. Тож буде правильно побачити мій поєдинок проти Ломаченка.

І якщо найкращий має битися проти найкращого, то це саме наш випадок", – сказав Стівенсон.

Раніше Арум назвав дату потенційного бою Ломаченко - Стівенсон.

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