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Майбутній суперник Митрофанова провів тренування з Бібером

Хамза Шіраз зустрівся зі співаком Джастіном Бібером
Сьогодні 15:59 199 0
Майбутній суперник Митрофанова провів тренування з Бібером
#Бібер, #Хамза Шіраз

Джерело - Чемпіон.

Британський боксер Хамза Шіраз (17-0, 13 КО) провів тренування зі співаком Джастіном Бібером.

Про Шіраз повідомив у Інстаграмі.

"Останнє тренування провів тут, в США. Чудово, що нарешті зустрівся та провів кілька раундів з Джастіном Бібером", - написав Шіраз.

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Допис, поширений Hamzah Sheeraz (@hamzahsheeraz)

У наступному поєдинку Шіраз захищатиме свій титул WBC Silver в середній вазі від українця Дмитра Митрофанова(13-0-1, 6 КО).

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