Майбутній суперник Митрофанова провів тренування з Бібером

Британський боксер Хамза Шіраз (17-0, 13 КО) провів тренування зі співаком Джастіном Бібером.

Про Шіраз повідомив у Інстаграмі.

"Останнє тренування провів тут, в США. Чудово, що нарешті зустрівся та провів кілька раундів з Джастіном Бібером", - написав Шіраз.