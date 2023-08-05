Майбутній суперник Митрофанова провів тренування з Бібером

Джерело - Чемпіон.
Британський боксер Хамза Шіраз (17-0, 13 КО) провів тренування зі співаком Джастіном Бібером.
Про Шіраз повідомив у Інстаграмі.
"Останнє тренування провів тут, в США. Чудово, що нарешті зустрівся та провів кілька раундів з Джастіном Бібером", - написав Шіраз.
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У наступному поєдинку Шіраз захищатиме свій титул WBC Silver в середній вазі від українця Дмитра Митрофанова(13-0-1, 6 КО).
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