Головне
Українці можуть повернутися на міжнародні змагання, до яких допустили росіян
Вчора 16:18 974 1
Збірні Бразилії та Німеччини здобули впевнені перемоги: результати матчів жіночого ЧС-2023
Сьогодні 16:09 626
Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України
Сьогодні 13:36 62824
Кривбас орендував Блізніченка у Динамо
Сьогодні 13:13 239
Рейтинг WTA: Костюк оновила власний рекорд
Сьогодні 09:50 313286 3
Реал з Луніним обіграв Мілан на Soccer Champions Tour
Сьогодні 08:50 1065
Камбосос: Наступним буде бій з Ломаченком
Сьогодні 08:38 1297
NAVI виграли у G2 та вийшли у BLAST Premier Fall Final
Вчора 23:59 436
Маліновський може змінити клуб у літнє трансферне вікно
Вчора 23:30 1149
Байндл поступилася росіянці у фіналі турніру WTA 250
Вчора 20:19 1911
Прямі трансляції

Митрофанов вийде в ринг перед Усиком

Бій відбудеться 26 серпня
Сьогодні 14:53 161 0
Митрофанов вийде в ринг перед Усиком
#Олександр Усик, #Дмитро Митрофанов

Джерело - Чемпіон.

26 серпня на Tarczyński Arena Wroclaw (Польща) Чемпіон WBO Oriental Дмитро Митрофанов (13-0-1, 6 КО) вийде в ринг проти британця Хамзи Шираза (17-0-0, 13 КО). На кону - титул WBC Silver в середній вазі, яким володіє Шираз. Бій відбудеться в андеркарті боксерського шоу K2 Promotions, у співпраці з Knockout Promotions та Skill Challenge Promotions. 

Для Дмитра Митрофанова це п'ятнадцятий бій на профі-ринзі. За його плечима 14 боїв, 13 перемог, 6 з яких нокаутами. Попередній поєдинок Дмитро так само провів у Польщі, де у квітні цього року здобув перемогу одноголосним рішенням суддів над Хуаном Карлосом Родрігезом з Венесуели. 

Супернику Дмитра Хамзі Ширазу 24 роки. Справжнє ім'я - Мухаммед Хамза Шираз, має пакистанське та індійське коріння. Боксує у стійці правші, має зріст 191 см. Дебютував як професіонал у вересні 2017 року. За цей час провів 17 боїв, одержав 17 перемог, 13 з яких нокаутом. Наразі Шіраз посідає 6 сходинку рейтингу WBO та 8 рейтингу WBC. Володіє титулами WBC Silver та Commonwealth Boxing Council у середній вазі, що стояли на кону його поєдинку з Рівером Вілсоном-Бентом у листопаді минулого року. Тоді Хамза зупинив співвітчизника технічним нокаутом у другому раунді. Свого часу володів титулами WBO European у першій середній вазі, WBC International Silver у середній вазі. 

Головною подією вечора стане бій Олександр Усик - Деніел Дюбуа, на кону якого титули Чемпіона світу за версіями IBF, WBA, WBO, IBO та The Ring у надважкій вазі, якими володіє Олександр.

Коментарі ()
Популярне зараз
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар матчів Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар матчів 3653
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ 19075
Рейтинг WTA: Костюк оновила власний рекорд Рейтинг WTA: Костюк оновила власний рекорд 313286 3
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів 10194
Лунін виконав блискучий сейв після удару Жіру в матчі Реал – Мілан: відео ефектного моменту Лунін виконав блискучий сейв після удару Жіру в матчі Реал – Мілан: відео ефектного моменту 3931
Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України 62824
Рекомендуємо
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 32199
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 88255 4
Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом 21766
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 28988
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 16151 6
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 152405 7