Митрофанов вийде в ринг перед Усиком

Бій відбудеться 26 серпня

Джерело - Чемпіон.

26 серпня на Tarczyński Arena Wroclaw (Польща) Чемпіон WBO Oriental Дмитро Митрофанов (13-0-1, 6 КО) вийде в ринг проти британця Хамзи Шираза (17-0-0, 13 КО). На кону - титул WBC Silver в середній вазі, яким володіє Шираз. Бій відбудеться в андеркарті боксерського шоу K2 Promotions, у співпраці з Knockout Promotions та Skill Challenge Promotions.

Для Дмитра Митрофанова це п'ятнадцятий бій на профі-ринзі. За його плечима 14 боїв, 13 перемог, 6 з яких нокаутами. Попередній поєдинок Дмитро так само провів у Польщі, де у квітні цього року здобув перемогу одноголосним рішенням суддів над Хуаном Карлосом Родрігезом з Венесуели.

Супернику Дмитра Хамзі Ширазу 24 роки. Справжнє ім'я - Мухаммед Хамза Шираз, має пакистанське та індійське коріння. Боксує у стійці правші, має зріст 191 см. Дебютував як професіонал у вересні 2017 року. За цей час провів 17 боїв, одержав 17 перемог, 13 з яких нокаутом. Наразі Шіраз посідає 6 сходинку рейтингу WBO та 8 рейтингу WBC. Володіє титулами WBC Silver та Commonwealth Boxing Council у середній вазі, що стояли на кону його поєдинку з Рівером Вілсоном-Бентом у листопаді минулого року. Тоді Хамза зупинив співвітчизника технічним нокаутом у другому раунді. Свого часу володів титулами WBO European у першій середній вазі, WBC International Silver у середній вазі.

Головною подією вечора стане бій Олександр Усик - Деніел Дюбуа, на кону якого титули Чемпіона світу за версіями IBF, WBA, WBO, IBO та The Ring у надважкій вазі, якими володіє Олександр.