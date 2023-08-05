Дюбуа: Мені потрібно нокаутувати Усика

Дюбуа розповів про свій план на бій з Усиком

Джерело - Boxing Social.

Даніель Дюбуа (19-1, 18 КО) має нокаутувати чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (20-0, 13 КО).

Про це Дюбуа розповів напередодні бою з українцем.

"Як на мене, у першому поєдинку Ей Джей був занадто обережним в бою з Усиком. З Олександром потрібно бути грубим, це не секрет. Не можна стояти там і пробувати перебоксувати його чи щось інше, потрібно натовкти його.

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Безумовно, мені потрібно його нокаутувати, і це в Польщі, на виїзному майданчику. Це має бути щось вражаюче, щось дивовижне, я хочу здобути вражаючу перемогу. Я не дуже хочу перемогти за очками, я хочу здобути повну перемогу", - сказав Дюбуа.

Бій Усика та Дюбуа відбудеться 26 серпня у Вроцлаві.

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