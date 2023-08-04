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Околі: Дюбуа, мабуть, найсильніший панчер у боксі

Лоуренс Околі прокоментував бій Усик - Дюбуа
Сьогодні 19:28 201 0
Околі: Дюбуа, мабуть, найсильніший панчер у боксі
Фото - Getty Images
#Околі, #Олександр Усик, #Даніель Дюбуа

Джерело - tribuna.com.

Британський боксер Даніеля Дюбуа (19-1, 18 КО) стане серйозним випробуванням для чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО).

Про це розповів колишній чемпіон WBO в крузервейті Лоуренс Околі.

"Я казав Шейну Макґіґану (колишній тренер Дюбуа - прим.), що він Дюбуа, мабуть, найсильніший панчер у боксі. Очевидно, що в боксі є щось більше, ніж просто сила удару, але корисно володіти й нею", - сказав Околі.

Бій Усика та Дюбуа відбудеться 26 серпня у Вроцлаві.

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