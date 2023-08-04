Околі: Дюбуа, мабуть, найсильніший панчер у боксі

Британський боксер Даніеля Дюбуа (19-1, 18 КО) стане серйозним випробуванням для чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО).

Про це розповів колишній чемпіон WBO в крузервейті Лоуренс Околі.

"Я казав Шейну Макґіґану (колишній тренер Дюбуа - прим.), що він Дюбуа, мабуть, найсильніший панчер у боксі. Очевидно, що в боксі є щось більше, ніж просто сила удару, але корисно володіти й нею", - сказав Околі.