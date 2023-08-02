WBC готова санкціонувати бій Ломаченка та Стівенсона за чемпіонський пояс у легкій вазі

Боксери можуть побитися за чемпіонський пояс

Всесвітня боксерська рада (WBC) готова санкціонувати поєдинок за чемпіонський пояс у легкій вазі між ексчемпіоном у трьох вагових категоріях Василем Ломаченком та колишнім чемпіоном світу у напівлегкій та другій напівлегкій вазі Шакуром Стівенсоном.

Про це повідомляє Boxing News 24.

Після переходу Девіна Хейні в першу напівсередню вагу, WBC звільнила пояс у легкій вазі. Шакур є обов’язковим претендентом на титульний бій, а його суперником може стати перший номер рейтингу – українець Ломаченко.

Нагадаємо, Хейні у травні рішенням суддів здолав Василя Ломаченка.