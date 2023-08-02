Головне
СК Дніпро-1 зіграв унічию з Панатінаїкосом у кваліфікації Ліги чемпіонів
Вчора 22:29 1215
Лівий берег переграв Чернігів: результати матчів Кубка України
Сьогодні 16:00 374
Збірні Ямайки та ПАР вийшли до 1/8 фіналу: результати матчів жіночого ЧС-2023
Сьогодні 15:13 583
14 років тому збірна України в Донецьку виграла домашній чемпіонат Європи
Сьогодні 14:09 3890
Реал не хоче відпускати Луніна у якості вільного агента
Сьогодні 13:17 470
Світоліна - Касаткіна: прогноз букмекерів на матч 1/8 фіналу Mubadala Citi DC Open - WTA 500
Сьогодні 12:41 5840
Усик: З боку Ф’юрі надто багато слів замість дій
Сьогодні 12:20 418
Пояс WBC у легкій вазі, яким володіє Хейні, стане вакантним
Сьогодні 09:21 857
Калініна поступилась на старті турніру у Вашингтоні
Вчора 22:37 999 1
Мане перейшов в Аль-Наср
Вчора 21:25 421
Прямі трансляції

WBC готова санкціонувати бій Ломаченка та Стівенсона за чемпіонський пояс у легкій вазі

Боксери можуть побитися за чемпіонський пояс
Сьогодні 16:55 208 0
WBC готова санкціонувати бій Ломаченка та Стівенсона за чемпіонський пояс у легкій вазі
#Василь Ломаченко, #Шакур Стівенсон

Джерело - boxingnews24.com.

Всесвітня боксерська рада (WBC) готова санкціонувати поєдинок за чемпіонський пояс у легкій вазі між ексчемпіоном у трьох вагових категоріях Василем Ломаченком та колишнім чемпіоном світу у напівлегкій та другій напівлегкій вазі Шакуром Стівенсоном.

Про це повідомляє Boxing News 24.

Після переходу Девіна Хейні в першу напівсередню вагу, WBC звільнила пояс у легкій вазі. Шакур є обов’язковим претендентом на титульний бій, а його суперником може стати перший номер рейтингу – українець Ломаченко.

Нагадаємо, Хейні у травні рішенням суддів здолав Василя Ломаченка.

Коментарі ()
Популярне зараз
14 років тому збірна України в Донецьку виграла домашній чемпіонат Європи 14 років тому збірна України в Донецьку виграла домашній чемпіонат Європи 3890
Світоліна - Касаткіна: де дивитися онлайн матч 1/8 фіналу Mubadala Citi DC Open - WTA 500 Світоліна - Касаткіна: де дивитися онлайн матч 1/8 фіналу Mubadala Citi DC Open - WTA 500 1731
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці 21441
Світоліна - Касаткіна: прогноз букмекерів на матч 1/8 фіналу Mubadala Citi DC Open - WTA 500 Світоліна - Касаткіна: прогноз букмекерів на матч 1/8 фіналу Mubadala Citi DC Open - WTA 500 5840
Кубок України-2023/24: календар і результати матчів Кубок України-2023/24: календар і результати матчів 5591
Довбик після шикарного індивідуального проходу зрівняв рахунок у матчі Панатінаїкос - Дніпро-1 - ВІДЕО Довбик після шикарного індивідуального проходу зрівняв рахунок у матчі Панатінаїкос - Дніпро-1 - ВІДЕО 3962
Рекомендуємо
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 28312
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 288668
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 28628
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 115839
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 77047
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 213171 1