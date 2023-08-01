Кроуфорд: Я лідер рейтингу pound-for-pound

Джерело - boxingscene.com.
Абсолютний чемпіон у напівсередній вазі Теренс Кроуфорд заслуговує бути лідером рейтингу P4P.
Про це розповів сам американський боксер.
"Безперечно, я лідер рейтингу pound-for-pound. Як я й казав усім раніше, переможець цього бою має стати першим номером P4P.
Еррол Спенс посідав четверте місце у рейтингу, я був першим номером. Так що у вас було два бійці з топ-5 рейтингу P4P. Хіба переможець може не посідати першу позицію?" - сказав Кроуфорд.
Раніше Кроуфорд обійшов Усика в оновленому рейтингу P4P від The Ring.