Кроуфорд: Я лідер рейтингу pound-for-pound

Абсолютний чемпіон у напівсередній вазі Теренс Кроуфорд заслуговує бути лідером рейтингу P4P.

Про це розповів сам американський боксер.

"Безперечно, я лідер рейтингу pound-for-pound. Як я й казав усім раніше, переможець цього бою має стати першим номером P4P.

Еррол Спенс посідав четверте місце у рейтингу, я був першим номером. Так що у вас було два бійці з топ-5 рейтингу P4P. Хіба переможець може не посідати першу позицію?" - сказав Кроуфорд.