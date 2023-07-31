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Арум: Бій Усик - Ф'юрі відбудеться

Боб Арум прокоментував організацію бою Усик - Ф'юрі
Сьогодні 21:15 247 0
Арум: Бій Усик - Ф'юрі відбудеться
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Боб Арум

Джерело - isport.ua.

Поєдинок чемпіона WBO, WBA та IBF в надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО) з володарем WBC Тайсоном Фʼюрі (33-0-1, 24 КО) відбудеться наступного року.

Про це розповів промоутер Боб Арум.

"Я вважаю, що бій Усик - Ф'юрі відбудеться. Думаю, це станеться наступного року. Можливо, у лютому буде гарний момент для цього поєдинку.

Але Усика не чекає легка прогулянка в бою з Дюбуа. Даніель може донести удар і нокаутувати його. Тож побачимо", - сказав Арум.

Раніше Ф’юрі відмовився від бою з Усиком.

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