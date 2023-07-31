Арум: Бій Усик - Ф'юрі відбудеться

Поєдинок чемпіона WBO, WBA та IBF в надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО) з володарем WBC Тайсоном Фʼюрі (33-0-1, 24 КО) відбудеться наступного року.

Про це розповів промоутер Боб Арум.

"Я вважаю, що бій Усик - Ф'юрі відбудеться. Думаю, це станеться наступного року. Можливо, у лютому буде гарний момент для цього поєдинку.

Але Усика не чекає легка прогулянка в бою з Дюбуа. Даніель може донести удар і нокаутувати його. Тож побачимо", - сказав Арум.