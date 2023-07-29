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Чжилей: Фʼюрі - ганьба боксу

Чжан Чжилей прокоментував наступний бій Тайсона Ф’юрі
Сьогодні 12:08 265 0
Чжилей: Фʼюрі - ганьба боксу
Фото - Getty Images
#Тайсон Ф'юрі, #Чжан Чжилей

Джерело - standard.co.uk.

Володаря WBC Тайсона Фʼюрі (33-0-1, 24 КО) уникає поєдинків зі справжніми претендентами.

Про це розповів тимчасовий чемпіон WBO в надважкій вазі Чжан Чжилей (25-1-1, 20 КО).

"Моя команда спілкувалася з командою Тайсона Ф’юрі, ми були дуже близькі до проведення цього бою до того, як було активовано пункт про реванш. Вірю, наш бій рано чи пізно відбудеться.

Фʼюрі уникав Джошуа та Усика. Він вирішив битися з тим, хто ніколи раніше не виходив на ринг. Нганну - новачок у боксі, він тільки стає професіоналом. Так, він чемпіон UFC, поважаю його, але коли справа доходить до рингу, це інша історія.

Вважаю Фʼюрі ганьбою для боксу. Ганьба йому", - сказав Чжилей.

Нагадаємо, WBC надала спеціальний дозвіл Фʼюрі на бій проти Нганну.

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