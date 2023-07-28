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Гроувс: Усик - наймайстерніший боксер суперважкого дивізіону

Колишній чемпіон світу Джордж Гроувс прокоментував бій Усик - Дюбуа
Сьогодні 16:32 401 0
Гроувс: Усик - наймайстерніший боксер суперважкого дивізіону
Фото: Getty Images
#Олександр Усик, #Даніель Дюбуа

Джерело - Boxing Social.

Британець Даніель Дюбуа (19-1, 18 КО) має шанс панчера у бою з чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександром Усиком (20-0, 13 КО).

Про це заявив колишній чемпіон світу Джордж Гроувс.

"У Дюбуа є шанс панчера. Можливо, він один з найважчих суперважковаговиків. Але йому треба влучити по Усику, і я не уявляю, як він може це зробити. Дюбуа пішов від Шейна Макгігана і працює з Доном Чарльзом. Вони намагаються створити нові відносини, і це буде їхній перший спільний бій.

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Даніель отримав травму коліна в останньому поєдинку, яку йому необхідно подолати. У тому бою він теж опинився у неприємному становищі. Усик – наймайстерніший боксер суперважкого дивізіону, думаю, Дюбуа зробить все, щоб впоратись з цим", - сказав Гроувс.

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