Гроувс: Усик - наймайстерніший боксер суперважкого дивізіону

Британець Даніель Дюбуа (19-1, 18 КО) має шанс панчера у бою з чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександром Усиком (20-0, 13 КО).

Про це заявив колишній чемпіон світу Джордж Гроувс.

"У Дюбуа є шанс панчера. Можливо, він один з найважчих суперважковаговиків. Але йому треба влучити по Усику, і я не уявляю, як він може це зробити. Дюбуа пішов від Шейна Макгігана і працює з Доном Чарльзом. Вони намагаються створити нові відносини, і це буде їхній перший спільний бій.