Соломенніков проведе бій в андеркарді Усик - Дюбуа

Бій відбудеться 26 серпня

Джерело - Чемпіон.

Український боксер напівлегкої ваги Олександр Соломенніков (12-0, 7 KO) проведе бій проти поляка Пьотра Гуделя (10-10-1, 1 KO).

Про це повідомляє Top Boxing Generation.

Поєдинок пройде в андеркарді бою Олександра Усика та Даніеля Дюбуа.

Вечір боксу відбудеться 26 серпня у Вроцлаві. Також свої поєдинки проведуть Денис Берінчик та Дмитро Митрофанов.

Соломенніков останній бій провів у січні 2023 року, нокаутувавши суперника у першому раунді.

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Вечір боксу відбудеться 26 серпня у Вроцлаві.

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