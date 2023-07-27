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Соломенніков проведе бій в андеркарді Усик - Дюбуа

Бій відбудеться 26 серпня
Сьогодні 12:52 223 0
Соломенніков проведе бій в андеркарді Усик - Дюбуа

Джерело - Чемпіон.

Український боксер напівлегкої ваги Олександр Соломенніков (12-0, 7 KO) проведе бій проти поляка Пьотра Гуделя (10-10-1, 1 KO).

Про це повідомляє Top Boxing Generation.

Поєдинок пройде в андеркарді бою Олександра Усика та Даніеля Дюбуа. 

Вечір боксу відбудеться 26 серпня у Вроцлаві. Також свої поєдинки проведуть Денис Берінчик та Дмитро Митрофанов.

Соломенніков останній бій провів у січні 2023 року, нокаутувавши суперника у першому раунді.

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Допис, поширений Top Boxing Generation (@topboxing.generation)

Вечір боксу відбудеться 26 серпня у Вроцлаві.

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