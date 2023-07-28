Гірн назвав фаворита бою Спенс - Кроуфорд

Чемпіон WBA, WBC та IBF у напівсередній вазі Еррол Спенс (28-0, 22 КО) не зможе перемогти володаря поясу WBO Теренса Кроуфорда (39-0, 30 КО).

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"Чудовий бій. Ставлю на дострокову перемогу Кроуфорда.

Думаю, вони обидва неймовірні. Дивлюся лише на дві речі. По-перше, вважаю, Еррол за ці роки зазнав ще більшого зношення тіла від автомобільної аварії та важких боїв. Також вважаю, що Теренс неймовірно ментально сильний у боях. Він трохи божевільний, коли б’ється.

Не впевнений, чи виграє Кроуфорд достроково, але ставлю на його перемогу. Іноді в таких великих поєдинках боксери дуже обережні протягом 6-7 раундів, цей бій теж може піти за таким сценарієм. Але якщо все спалахне раніше - Теренс переможе нокаутом", - сказав Гірн.