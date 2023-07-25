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Богачук повідомив, коли планує провести наступний бій

Українському боксеру хочуть організувати поєдинок у Нью-Йорку на арені Madison Square Garden
Сьогодні 17:55 136 0
Богачук повідомив, коли планує провести наступний бій
#Сергій Богачук

Джерело - Чемпіон.

Володар пояса чемпіона Континентальної Америки за версією WBC у першій середній вазі Сергій Богачук може провести в листопаді цього року в Нью-Йорку на арені Madison Square Garden.

Про це заявив сам боксер.

"Я задоволений своєю перемогою, але не очікував, що бій завершиться так швидко. Я розраховував провести більше раундів, був готовий на 100%, аби відбоксувати десять раундів, але нокаут прийшов сам.

Я з кожним боєм стаю все ближчим і ближчим до чемпіонського поєдинку. Наступний бій мій промоутер готує для мене на 10 листопада у Нью-Йорку на легендарній арені Madison Square Garden", - сказав Богачук.

Раніше повідомлялося, що українець Дмитро Митрофанов поб’ється за титул WBC в середній вазі в андеркарді бою Усик - Дюбуа.

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