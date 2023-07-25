Воррен: Пропонували Джошуа 40% призових за бій з Ф’юрі

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (25-3, 22 КО) не захотів битися з володарем титулу WBC Тайсоном Ф’юрі (33-0-1, 24 KO).

Про це розповів промоутер Френк Воррен.

"Чому Ф’юрі не поб’ється з рейтинговим боксером? Тому що він буде битися з Нганну у великій події. У випадку з рейтинговими боксерами був би добровільний захист, якби ми справді змогли б його провести.

Ми хотіли влаштувати касовий бій. Але Енді Руїс вимагав 20 мільйонів доларів, і ми знову пішли старим шляхом. Ентоні Джошуа не захотів битися.

Замість можливості побитися за титул WBC Джошуа віддав перевагу бою з хлопцем, якого Тайсон переміг минулого року. І ми пропонували йому 40% призових", – сказав Воррен.