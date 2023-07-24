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Редкач: Дюбуа може завершити бій одним ударом

Іван Редкач прокоментував бій Усик - Ф’юрі
Сьогодні 15:37 121 0
Редкач: Дюбуа може завершити бій одним ударом
Фото - gettyimages
#Олександр Усик, #Іван Редкач, #Даніель Дюбуа

Джерело - isport.ua.

Чемпіон WBA World у надважкій вазі Даніель Дюбуа (19-1, 18 КО) зможе перемогти чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (20-0, 13 КО) одним ударом.

Про це розповів український боксер Іван Редкач в інтерв'ю сайту AllBoxing.

"Шанси у Дюбуа є. Він справжній суперважковаговик, і якщо він зможе донести до цілі один акцентований удар, то він може вирішити долю поєдинку. Це бокс, а не шашки чи шахи. Один удар - і бій закінчиться", - сказав Редкач 

Бій Усика та Дюбуа відбудеться 26 серпня у Вроцлаві.

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