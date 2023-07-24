Редкач: Дюбуа може завершити бій одним ударом

Чемпіон WBA World у надважкій вазі Даніель Дюбуа (19-1, 18 КО) зможе перемогти чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (20-0, 13 КО) одним ударом.

Про це розповів український боксер Іван Редкач в інтерв'ю сайту AllBoxing.

"Шанси у Дюбуа є. Він справжній суперважковаговик, і якщо він зможе донести до цілі один акцентований удар, то він може вирішити долю поєдинку. Це бокс, а не шашки чи шахи. Один удар - і бій закінчиться", - сказав Редкач