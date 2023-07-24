Камбосос: Наступним буде бій з Ломаченком

Чемпіон IBO у легкій вазі Джордж Камбосос (21-2, 10 KO) наступний бій планує провести з ексчемпіоном у трьох дивізіонах Василем Ломаченком (17-3, 11 КО).

Про це розповів сам австралійський боксер.

"Не хвилюйтесь за мене. У мене були всі пояси в легкій вазі. На мене чекає великий бій на стадіоні.

Наступним буде бій з Ломаченком. Це справжній бій. Він більш відкрито викидатиме свої удари та буде боксувати. Я цього й хочу, і це великий бій, на який я готовий.

Я отримав пояс чемпіона IBO. Я виграв титул чемпіона світу і додав його до своєї колекції. Це не один з чотирьох найпрестижніших, але у мене були інші чотири (WBA, IBF, WBO та The Ring - прим.)", — сказав Камбосос.