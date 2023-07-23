Кроуфорд: Перемога над Спенсом стане вишенькою на вершині моєї кар'єри

Кроуфорд прокоментував майбутній бій зі Спенсом

Джерело - ВoxingScene.

Чемпіон WBO Теренс Кроуфорд (39-0, 30 КО) впевнений у перемозі в бою проти чемпіона WBA, WBC та IBF у напівсередній вазі Еррола Спенса (28-0, 22 КО).

Про це Кроуфорд розповів порталу ВoxingScene.

"Це означає для мене все. Це стане вишенькою на вершині моєї кар’єри. Я довго чекав цього моменту. Я не можу дочекатися суботи, щоб отримати його", - сказав Кроуфорд.

Поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу в напівсередній вазі відбудеться 29 липня на T-Mobile Arena у Лас-Вегасі.

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